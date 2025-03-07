85 ألف مصل فلسطينى يؤدون العشاء والتراويح فى المسجد الأقصى

أ ش أ

أدى 85 ألف مصل فلسطينى، مساء اليوم الجمعة، صلاتى العشاء والتراويح فى المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.



وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن 85 ألف مصل أدوا الصلاة فى اليوم السابع من شهر رمضان المبارك فى رحاب المسجد الأقصى المبارك.



وكان 90 ألف مصل، أدوا صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك، فى المسجد الأقصى، وفق ما أعلنته دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس، رغم إجراءات الاحتلال وتشديداته على الحواجز العسكرية على مداخل المدينة وداخلها.



من جهة أخرى، أصيب مواطن فلسطينى يبلغ من العمر 55 عامًا بجروح متوسطة الخطورة، مساء الجمعة، بعد أن صدمت آلية عسكرية إسرائيلية مركبته فى مدينة جنين، وتم نقله إلى مستشفى ابن سينا لتلقى العلاج.



يأتى هذا الحادث فى ظل استمرار العدوان الإسرائيلى على مدينة ومخيم جنين لليوم الـ46 على التوالي، والذى أسفر حتى الآن عن استشهاد 30 فلسطينيًا وعشرات الإصابات والاعتقالات، بالإضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية وعشرات المنازل.