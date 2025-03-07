144 ألف برميل زيت مكافئ يوميا.. تفاصيل خطة الإنتاج من حقول بتروبل 2025/2026

كتبت -مروة الغول

يستهدف قطاع البترول الإسراع بتنمية الاكتشافات المحققة ووضعها على خريطة الإنتاج وذلك وفقا لتصريحات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية خلال انعقاد الجمعية العامة لشركة بتروبل،حيث أكد على اهمية توفير حفارات إضافية سيساعد على تكثيف العمليات واستخدام الذكاء الصناعي فى تحديد المكامن قبل بدء اعمال الحفر وفيما يلى أهم المعلومات عن خطط الإنتاج وكانت كالتالى..

1- أشاد فرانشيسكو جاسباري – مدير إينى الإيطالية في مصر- بالفرص الواعدة في مناطق امتياز بتروبل، لاسيما في منطقة أبو ماضي، حيث تعمل الشركة على تكثيف الأنشطة لمواجهة تراجع الإنتاج وزيادته من خلال تشغيل ست حفارات ، وتوسيع نطاق عمليات الحفر في المناطق البرية، كما أكد على أهمية الدراسات الحديثة للخزانات التي أجرتها الشركة لتحقيق المراجعات المستهدفة وزيادة الإنتاج المستدام.

2- أشاد وائل شاهين نائب الرئيس الإقليمي لشركة بى بى فى مصر، بجهود شركة بتروبل فى مجالات السلامة ومشروعات كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات، بالإضافة إلى خططها فى تقليل تكاليف الإنتاج.

3- أوضح المهندس خالد موافى رئيس الشركة انه تم تخصيص مبلغ 320 مليون دولار لأعمال التشغيل تتضمن مبلغ 122 مليون دولار للإستمرار فى أعمال الصيانة للابار للمحافظة علي معدلات الإنتاج بالاضافة الي تخصيص جزء من ميزانية التشغيل لإجراء اعمال الصيانة اللازمة لمنصات الانتاج بجميع مناطق الشركة.

4- فيما يخص خطة الانتاج ، فان الشركة تستهدف في عام 2025/2026 الوصول الي معدلات انتاج يومي من الزيت المكافئ يصل إلى 144 ألف برميل زيت مكافئ و434 مليون قدم مكعب للغاز ويعتبرهذا تحدي كبير يستلزم تضافر الجهود والتركيز في زيادة الانشطة بالشركة والخطة للزيت الخام هو تحقيق معدل انتاج 58 الف برميل، 4730 برميل / يوم للمتكثفات و130 طن/يوم للبوتاجاز، كما تسعي الشركة للمحافظة علي تكلفة الوحدة عند اقل حدود ممكنة.



