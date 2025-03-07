وصول وفود من حماس للقاهرة لدفع مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة

كتب محمد شعلان

أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات وصول وفود من قيادة حركة حماس إلى القاهرة لبحث إجراءات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة ودفع المفاوضات للدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق، وفق قناة اكسترا نيوز.

وقالت الهيئة العامة للاستعلامات إن مصر تجري اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف لسرعة الوصول للمرحلة الثانية من التهدئة في غزة.

وأضافت الهيئة العامة للاستعلامات أن اللقاءات المصرية المكثفه مع قيادات حماس والاتصالات مع الجانبين الامريكى والقطرى تأتي لإستكمال اتفاق وقف اطلاق النار والدخول بالمرحلة الثانية منه.

وأكدت أن تلك المجهودات تأتى في إطار الجهود المصرية القطرية الرامية لتوفير الضمانات اللازمة للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.