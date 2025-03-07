وصول عدد المساجد الجديدة لـ217 مسجدا وتخصيص 39 مليون جنيه حافز تميز في أسوان

أسوان- صلاح المسن

أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، عن أنه نتيجة لتميز وكفاءة المحافظة فى وضع الخطط ومتابعتها وفق المعايير المطلوبة من وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى، فقد تم حصول أسوان من ضمن أعلى 7 محافظات على مستوى الجمهورية فى تنفيذ المشروعات على مبلغ 39 مليون جنيه كحافز تميز أداء خلال خطة العام المالى الحالى 2024/2025 ضمن مبادرة (حوافز تميز الأداء فى إدارة الإستثمار العام على المستوى المحلى ) .

وأكد على أن منح هذا الحافز جاء أيضاً لنجاح المحافظة فى تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية بواقع 89 مشروع ، والمخصص لها هذا العام إعتماد مالى بمبلغ 853 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 65 % .

وأضاف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، أنه بالتوازى سيتم توجيه المبلغ الخاص بحافز التميز لإستكمال بعض المشروعات الجارى تنفيذها فى قطاعات العمل المختلفة .

في سياق متصل، أناب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن ومسئولى مديرية الأوقاف لإفتتاح مساجد جديدة بمدن إدفو ودراو ، والتى شملت إفتتاح عاطف كامل رئيس مركز ومدينة إدفو لمسجد التقوى بالحاج زيدان بالوحدة المحلية لقرية الرمادى بحرى، وقام الشيخ سمير خليل مدير مديرية الأوقاف ونائب رئيس مركز دراو لمسجد التوحيد المحمدى بمدينة دراو .

تجدر الإشارة، إلى أنه جارى إستكمال إفتتاح العديد من المساجد الجديدة والتى وصل عددها حتى الآن إلى 217 مسجداً على مستوى مدن ومراكز المحافظة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

فى سياق متصل، واصل فرع المجلس القومى للمرأة فعاليات مبادرة "مطبخ المصرية" لإعداد الوجبات الغذائية وتوزيعها داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، ضمن سلسلة الجهود التى يتم تقديمها فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الأسر الأكثر إحتياجاً ، وخاصة خلال شهر رمضان الكريم ، وتحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

وفى هذا الإطار أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان ، وبالتعاون مع وزارة الأوقاف ومؤسسة " حياة كريمة " فقد تم توزيع 500 وجبة غذائية بقرى حجازة وسبيل العرب التابعين لمركز كوم أمبو بأن " مطبخ المصرية ... بإيد بناتها" يعتبر مطبخ مجتمعى ذو بعد تنموى مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفى للسيدات بإستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات ، مع تقديم خدمة الإطعام للأسر الأكثر إحتياجا كأحد مخرجات هذا التدريب .