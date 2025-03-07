وزير الخارجية: مصر تعمل على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشرها فى غزة

محمد شرقاوى

أفادت قناة إكسترا نيوز فى خبر عاجل لها، بأن وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، قال إن مصر تعمل على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشرها في قطاع غزة، مضيفا أن مصر تعتزم تنظيم مؤتمر لإعادة الإعمار بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة لحشد الدعم الدولى لتنفيذ الخطة العربية.

وتابع وزير الخارجية، أن الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي دعت المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية لسرعة تقديم الدعم، مؤكدا ان الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي اعتمدت مخرجات القمة العربية وخطة إعادة إعمار غزة.

ويشارك وزير الخارجية والهجرة في الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.