وزيرة التنمية المحلية: ترشيح الجيزة والمنوفية لعضوية اليونسكو للمدن الإبداعية

كتب - على عبد الرحمن

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن ترشيح اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي محافظتي الجيزة والمنوفية للانضمام إلي شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة لعام 2025، وذلك بعد حصولهما علي أعلي نسبة تصويت من أعضاء اللجنة الوطنية، وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه طبقاً للقواعد التي حددتها منظمة اليونسكو، يتم اختيار محافظتين (مدينتين) فقط كحد أقصي عن كل دورة.

وقالت الدكتورة منال عوض، إن هذا الترشيح جاء تقديراً للإمكانات الإبداعية والثقافية التي تتمتع بها المحافظتين، حيث تم ترشيح محافظة الجيزة في مجال الفيلم والصناعات الإبداعية، وذلك لما تتمتع به من تاريخ سينمائي عريق حيث تضم استوديوهات السينما المصرية الشهيرة بالإضافة إلي العديد من دور العرض السينمائي.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أنه تم ترشيح محافظة المنوفية في مجال الحرف والفنون الشعبية، لما تتمتع به من تراث ثقافي ثري في هذا المجال حيث يشتهر مركز ومدينة أشمون بالعديد من الحرف اليدوية مثل صناعة السجاد اليدوي والفخار والخزف.

وكانت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قد عقدت اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس في شهر ديسمبر الماضي حيث تم دعوة جميع السادة المحافظين بحضور مديرة المكتب الاقليمي لليونسكو بالقاهرة الدكتورة نوريا سانز وذلك للتعريف بشبكة اليونسكو للمدن الإبداعية، كما تم الإجابة علي كل استفسارات المحافظين بخصوص الإجراءات اللازمة للانضمام إلي الشبكة، وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية الإبداع كقوة دافعة للتطور في جميع جوانب الحياة، الأمر الذي أدي إلي قيام عدد كبير من المحافظات بإبداء رغبتها في التقديم للحصول علي العضوية.

يذكر أن شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية تضم المدن التي تعتبر الإبداع والصناعات الثقافية جزءاً أساسياً من تنميتها الحضرية ، وتهدف الشبكة إلي تعزيز التعاون الدولي بين المدن التي تستخدم الإبداع كأداة للتنمية المستدامة.

