موعد أذان العصر اليوم الجمعة 7-3-2025 سابع أيام رمضان فى محافظات مصر

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" موعد أذان العصر، اليوم الجمعة 7-3-2025، فى عدد من محافظات مصر، تزامنا مع سابع أيام رمضان.

موعد أذان العصر فى محافظات مصر

- موعد أذان العصر بالقاهرة 3:27 م

- موعد أذان العصر بالإسكندرية 3:32 م

- موعد أذان العصر بطنطا 3:28 م

- موعد أذان العصر بالمنصورة 3:26 م

- موعد أذان العصر بالزقازيق 3:26 م

- موعد أذان العصر بأسيوط 3:29 م

- موعد أذان العصر بسوهاج 3:26 م

- موعد أذان العصر ببنى سويف 3:28 م

- موعد أذان العصر بالمنيا 3:30 م

- موعد أذان العصر بقنا 3:23 م

- موعد أذان العصر بأسوان 3:23 م

- موعد أذان العصر بمطروح 3:51 م

- موعد أذان العصر بالغردقة 3:18 م

- موعد أذان العصر بالإسماعيلية 3:23 م

- موعد أذان العصر بدمياط 3:24 م

- موعد أذان العصر بشرم الشيخ 3:16 م

- موعد أذان العصر بالفيوم 3:29 م

- موعد أذان العصر بكفر الشيخ 3:26 م