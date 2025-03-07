اليوم السابع
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موعد أذان العصر اليوم الجمعة 7-3-2025 سابع أيام رمضان فى محافظات مصر

الجمعة، 07 مارس 2025 02:00 م
موعد أذان العصر اليوم الجمعة 7-3-2025 سابع أيام رمضان فى محافظات مصر موعد الأذان
كتب محمود راغب

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لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" موعد أذان العصر، اليوم الجمعة 7-3-2025، فى عدد من محافظات مصر، تزامنا مع سابع أيام رمضان.

موعد أذان العصر فى محافظات مصر

- موعد أذان العصر بالقاهرة  3:27 م

- موعد أذان العصر بالإسكندرية 3:32 م

- موعد أذان العصر بطنطا 3:28 م

- موعد أذان العصر بالمنصورة 3:26 م

- موعد أذان العصر بالزقازيق 3:26 م

- موعد أذان العصر بأسيوط 3:29 م

- موعد أذان العصر بسوهاج 3:26 م

- موعد أذان العصر ببنى سويف 3:28 م

- موعد أذان العصر بالمنيا 3:30 م

- موعد أذان العصر بقنا 3:23 م

- موعد أذان العصر بأسوان 3:23 م

- موعد أذان العصر بمطروح 3:51 م

- موعد أذان العصر بالغردقة 3:18 م 

- موعد أذان العصر بالإسماعيلية 3:23 م

- موعد أذان العصر بدمياط 3:24 م

- موعد أذان العصر بشرم الشيخ  3:16 م

- موعد أذان العصر بالفيوم 3:29 م

- موعد أذان العصر بكفر الشيخ 3:26 م







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