مواعيد قطارات "القاهرة - الإسكندرية" والعكس اليوم الجمعة 7- 3- 2025

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يفضل الكثير السفر بالقطارات على خطوط، وحددت هيئة السكة الحديد مواعيد ثابتة للقطارات، وينشر اليوم السابع قائمة بمواعيدوالقطارات الروسية العادية التى تعمل على خط (القاهرة - الإسكندرية، والعكس)، ومواعيد قيامها، والتى تستلزم الحجز المسبق قبل استقلالها