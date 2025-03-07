مقتل 27 جنديا فى هجوم على مروحية تابعة للأمم المتحدة بجنوب السودان

وكالات

قال وزير الإعلام فى جنوب السودان مايكل ماكوى إن نحو 27 جنديا قُتلوا خلال هجوم على طائرة مروحية تابعة للأمم المتحدة، حاولت إجلاء قوات فى بلدة الناصر اليوم الجمعة، حسبما ذكرت رويترز.

وأوضحت البعثة الأممية فى جنوب السودان أن إحدى طائراتها كانت تحاول إجلاء جنود من هناك بعد اشتباكات عنيفة فى بلدة الناصر بين القوات الوطنية ومليشيا الجيش الأبيض، وهى المجموعة التى ربطتها حكومة الرئيس سلفاكير ميارديت بالقوات الموالية لمنافسه ونائبه ريك مشار.

وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة فى جنوب السودان نيكولاس هايسوم إن "الهجوم بغيض للغاية وقد يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي".

وأضاف: "نأسف أيضا لمقتل أولئك الذين كنا نحاول إخراجهم، وخاصة بعد تلقينا ضمانات بالمرور الآمن. وتحثّ بعثة الأمم المتحدة فى جنوب السودان على إجراء تحقيق لتحديد المسؤولين ومحاسبتهم".

ويدور قتال شديد فى ولاية أعالى النيل فى الشمال بين القوات الوطنية ومليشيا الجيش الأبيض، وهى جماعة تتكون فى معظمها من أفراد مسلحين من قبيلة النوير التى ينتمى إليها رياك مشار النائب الأول للرئيس.

وقاتل الجيش الأبيض إلى جانب قوات مشار فى الحرب الأهلية، التى دارت رحاها بين عامى 2013 و2018، فى مواجهة مع قوات غالبيتها من قبيلة الدنكا العرقية الموالية للرئيس سلفاكير.