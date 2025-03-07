مفاجآت فى حالة الطقس.. تفاصيل حالة الجو فى الأسبوع الثانى من شهر رمضان

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الثانى من شهر رمضان المبارك، من الجمعة 07 مارس 2025 إلى الخميس 13 مارس 2025.

وتشهد هذه الفترة طقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلاً وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء.

الجمعة 07 مارس

شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

فرص أمطار متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء تكون خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

من السبت 08 مارس إلى الخميس 13 مارس

شبورة مائية صباحاً علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

اعتباراً من الأحد 09 مارس

ارتفاع طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (4:2) درجة.

ويشهد اليوم الجمعة 7 مارس 2025 الموافق 7 رمضان، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم شبورة مائية صباحاً كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ، مع وجود فرص أمطار متوسطة ورعدية أحيانا قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء ، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 09، وسوهاج العظمى 24 درجة، والصغرى 12، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة.