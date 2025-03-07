معاملة أطفال.. لـ أستاذ عبد الستار.. طرق بسيطة لاحتواء ابنتك نفسيا وتربويا

كتبت مروة محمود الياس

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل شهادة معاملة أطفال، فاصلا من الحنان بين عبد الستار الكف "محمد هنيدي" وابنته إنجي "ألحان المهدي"، بعد أن أصابها الخوف منه، بعد مشاجرته مع والدتها مقبولة "سما إبراهيم".

وبعد سلسلة من سوء التفاهم والشجارات بين الأب وابنته منذ عودته من الغيبوبة، احتضنها اليوم في مشهد جميل أداه الفنان محمد هنيدي، حتى ابكى ابنته التي تلعب دورها الفنانة ألحان المهدي.فكيف يمكن للأب احتواء ابنته في مرحلة المراهقة والشباب، تلك المرحلة التي تتميز بالعناد وقد يدب بين الأب وابنته بعض الخلافات أو سوء التفاهم.



كيف تحتوى ابنتك نفسيا فى مرحلة المراهقة والشباب



أكد تقرير نشر في موقع أمريكان سيكولوجيكال اسوسيشان، المنظمة المعنية بالصحة النفسية والاجتماعية، أن الفتيات خاصة في عمر الشباب والمراهقة يجب أن يتم التعامل معهن من قبل الأب بشكل ذكي ويتم احتواؤهن بشكل كامل وذلك كالتالى:

ـ الصداقة هي بوابة كل أب لابنته، لا يمكنك احتواؤها دون أن تكون صديقًا لها تستمع إليها استماعًا جيدًا.

ـ كن داعمًا لها ومشجعًا لها على الدوام.

ـ اشعر ابنتك بقيمتها الذاتية وهذه القيمة لا تبنى بين يوم وليلة، فلابد أن يكون أسلوب حياتك وتعاملك معها فيه تعزيز لقيمتها ومكانتها.

ـ عزز قدرات ابنتك واجعلها تكتشف مواهبها بنفسها.

ـ ساعدها على تعزيز كل مواهبها حتى تثق في نفسها وتصبح قادرة على اتخاذ القرارات.

ـ تتعرض الفتاة في فترة المراهقة والشباب لضغوط اجتماعية كي تتمكن من التكيف مع مجتمع المدرسة أو الجامعة وغيرها، فعليك أن تجعلها أكثر ثقة بنفسها كي تتمكن من توضيح رأيها ووجهة نظرها.

ـ ادع صديقات ابنتك إلى منزلك واختبرهن في توافق معاييرهن مع معايير تربيتك لابنتك.

ـ الفتيات شديدة الخجل أو عديمة الثقة بالنفس غالبًا ما يكن تعرضن لمشاكل شديدة في المنزل، فعليك على الدوام توفير بيئة جيدة لابنتك.

ـ لا تقارن ابنتك بأي فتاة أخرى.لا تجعل المقارنة من حدودها وشروطها، حتى تكتسب ثقتها بنفسها.

ـ كن حازمًا في استخدامات ابنتك لوسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن تواصلها مع غيرها من الأصدقاء، ولكن بطريقة بسيطة.

ـ أفرد لها المخاوف بشان سلامتها وحمايتها من الأصدقاء الذين ترى فيهم خطرًا عليها، ووجهها للقرار بطريقة ذكية.

ـ شجع ابنتك على أن تكون صادقة مع نفسها ومع أصولها، ولا ترغب على الدوام في إظهار شخصية عكس باطنها، حتى تكون واثقة في ذاتها.

ـ أول معجب بابنتك هو أنت، لذلك عزز تقدير الذات لدى ابنتك واجعلها تشعر بقيمتها.

ـ حمل ابنتك مسئولية تغذيتها ورياضتها وأسلوب حياتها اليومي.واجعلها أكثر نشاطًا واجعل لها روتينا يوميا أكثر حيوية وتفاعلا مع الغير. وكن قدوة لها.

ـ الاهتمام والاحتواء والاستماع الجيد لابنتك يجعلها أقل رغبة في جذب الاهتمام الذكوري من الآخرين.

ـ اترك لها المساحة للمناقشة معك في الموضوعات الحساسة.ولا تنهرها أو تعاملها بشدة.كن داعمًا لها كصديقة لك.

ـ تجنب الأسلوب الحازم بشدة وكذلك أسلوب الدلال الزائد وتجنب أيضًا الأسلوب الناصح على الدوام.

ـ استمع إلى مشاكل ابنتك جيدًا وقدرها واشعرها باهتمامك.

ـ التقلبات المزاجية التي تمر بها ابنتك بين الحين والآخر تحتاج منك دعمًا واستيعابا.

إذا لاحظت أي علامات حزن أو اكتئاب أو مشاكل نفسية تمر بها ابنتك عليك بعرضها على طبيب مختص دون إهمال.

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