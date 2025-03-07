مصرع عامل صدمته سيارة بالمنشأة جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أستقبل مستشفى المنشاة المركزى، جنوب محافظة سوهاج، بعامل يبلغ من العمر 40 سنة، جثة هامدة على إثر إصطدام سيارة به بدائرة المركز، تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لقطاع الجنوي، يفيد بإصطدام سيارة بعامل ووفاته، وتم نقله للمستشفى.

وبالإنتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمود طه، مدير غدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه بإصطدام سيارة نصف نقل " " قيادة المدعو أحمد خ ا ع 19سنة طالب ومقيم بذات الناحية بالمدعو خميس ح م ع 40 سنة عامل ومقيم بذات الناحية حال عبوره الطريق مما أدي إلي وفاته، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفي المنشاة المركزي.

تم ضبط السيارة وقائدها وأفاد بمضمون ما سبق وأضاف بأنه فوجئ بالمتوفـي المذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته فإصطدم به بطريق الخطأ ، أفاد شقيق المتوفي فتحي 53 سنة عامل ومقيم بذات الناحية بمضمون ما سبق وإتهم قائد السيارة بالتسبب فـي الحادث ونفي الشبهة الجنائية، تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.