اليوم السابع
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مصرع عامل سقط أثناء استقلاله مصعد عقار فى إمبابة

الجمعة، 07 مارس 2025 01:30 ص
مصرع عامل سقط أثناء استقلاله مصعد عقار فى إمبابة إسعاف
كتب: بهجت أبو ضيف

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فقد عامل حياته نتيجة سقوطه أثناء استقلاله مصعد عقار في إمبابة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.


ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع أحد الأشخاص داخل عقار في إمبابة.


توصلت تحريات رجال المباحث إلى أن الضحية عامل، تعرض للسقوط أثناء استقلاله مصعد عقار يقيم به، مما أسفر عن مصرعه في الحال.
تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، والاستماع لأقوال شهود عيان، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
 







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