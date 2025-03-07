مدينة الأقصر تقود حملات مكثفة ضد نباشى القمامة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نفذ مسئولو مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، وبإشراف السكرتير العام لمدينة الأقصر حاتم جابر ، حملات تفتيشية على المخالفات البيئية بمنطقة حي جنوب وشرق مدينة الأقصر، لمواجهة مخالفات نباشى القمامة، وذلك في إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بشن حملات بيئية دورية للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، وضرورة التصدي بكل حسم لكافة مظاهر التشوه البصري والتعديات العشوائية بشوارع المحافظة.

واستهدفت الحملة التي تمت بمشاركة رجال المتابعة الميدانية أحمد عبد الصبور مدير الإدارة وعصام عبد الراضي نائب مدير إدارة المتابعة الميدانية، شوارع المدينة المنورة والخليج والنزهة، مما اسفر عن ضبط حوالى أكثر من 30 فوم يستخدمها النباشون في جمع القمامة والتحفظ على عدد (2) عربة كارو، وتحرير عدد (2) محضر نظافة.

وفى نفس السياق، قاد رجال مجلس مدينة الأقصر بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة كل التشوهات البصرية داخل نطاق سوق خضار شرق السكة والشوارع المحيطة به، وأسفرت حملة إزالة االتشوهات البصرية، وتحرير المحاضر التالية:- ( تحرير عدد (23) محضر إشغال طريق – محضر بائع متجول – 6 محاضر نظافة عامة – 15 محضر مضبوطات متنوعة – 49 محضر إزالات إدارية - 12 محضر عدم إعلان عن الأسعار، وعدد (7) محاضر عدم وجود شهادات صحيه)، كما تم التشديد علي بائعي سوق الخضار بالالتزام بالباكيات المخصصة والالتزام بالنظافة أولا بأول، حيث شارك بالحملات كل من حاتم جابر سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر وأحمد عبد الصبور مدير إدارة المتابعة الميدانية، وعصام عبد الراضي نائب مدير الإدارة، ومحمد بدوي مدير سوق الخضار ومسؤولي حي شرق .



مدينة الأقصر تقود حملات مكثفة ضد نباشين القمامة



حملات مكثفة ضد نباشين القمامة وضبط 30 فوم



حملات مكثفة ضد نباشين القمامة وضبط 30 فوم بالأقصر