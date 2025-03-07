محافظ المنوفية: "مشروعك" حقق طفرة فى دعم الشباب ووفر 111 فرصة عمل

المنوفية - محمد فتحى

تواصل الدولة المصرية دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تحقيق كل مطالبهم للنهوض بالمشاريع، من خلال خدمة مشروعك بمحافظة المنوفية، والذى يعد من أهم الخدمات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتوفير فرص عمل، وللتأكيد على جهود الدولة نحو الاتجاه إلى التصنيع والإنتاج وبما يتماشى مع الخطط التنموية التي تشهدها الدولة المصرية في شتى المجالات التنموية، فضلاً عن خلق جيل جديد من المستثمرين الشباب، مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين والحد من البطالة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه تلقى تقريراً عن جهود انجازات المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، والذي ساهم في تنفيذ 55 مشروعا تجاريا وخدميا وصناعيا وتوفير 111 فرصة عمل بتمويل 22 مليونا و633 ألف جنيه للمقترضين من الشباب وأصحاب المشروعات بجميع مراكز وقرى المحافظة.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية يهدف إلى التأكيد على جهود الدولة نحو الاتجاه إلى التصنيع والإنتاج وبما يتماشى مع الخطط التنموية التي تشهدها الدولة المصرية في شتى المجالات التنموية، فضلاً عن خلق جيل جديد من المستثمرين الشباب، مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين والحد من البطالة، لافتاً إلى قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتسهيل إجراءات حصول المتقدمين علي قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها لتحسين مستوى جودة الحياة المعيشية والاقتصادية.

وأكد محافظ المنوفية، أن برنامج "مشروعك" عزز وبشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على إقامة المشروعات مع توفير كل سبل الدعم والتسهيلات اللازمة للشباب الراغبين في الحصول على تمويل لمشروعاتهم لما يمثله البرنامج من دور محوري في تنمية ودفع عجلة الإنتاج بشتى المجالات وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

ولفت محافظ المنوفية، إلى أن مبادرة مشروعك تهدف إلي إحداث تنمية مجتمعية واقتصادية بنطاق المحافظة، وتشجيع الشباب لإقامة المشروعات الإستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للحد من البطالة وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة لتمكينهم في المشاركة بسوق العمل، وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

وأكد المحافظ على تمويل 235 مشروعا على مستوى المحافظة بإجمالي 5 ملايين و628 ألف جنيه حتى الآن، وذلك في إطار التعاون المشترك بين صندوق التنمية المحلية ومحافظة المنوفية بمختلف المجالات الإنتاجية، لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة تساهم في زيادة دخل الأسر والحد من البطالة لتحقيق البعد الاجتماعي ورفع المستويات المعيشية لأبناء المجتمعات القروية، وتتم من خلال لجنة متابعة المشروعات بوزارة التنمية المحلية وبحضور مدير إدارة تنمية القرية بالديوان العام باختبار المشروعات عشوائيا والمرور الميداني على مراكز سرس الليان ومنوف وشبين الكوم وبركة السبع للتأكد من استمراريتها ومطابقتها للشروط في مجالات الإنتاج الحيواني ومشروعات الميكنة الزراعية ومنافذ البيع والتوزيع، ومشروعات أخرى متنوعة لتحقيق أرباحا تساهم في تحسين مستوى المعيشة للمقترضين.

ووجه محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التوعوية بين جموع المواطنين لتشجيعهم على الاستفادة من المزايا التى يقدمها صندوق التنمية المحلية، في إطار التمكين الاقتصادي للقرى الأكثر احتياجاً بهدف زيادة دخل الأسر الريفية، ومساعدة الشباب في خلق فرص عمل جادة ، مشدداً بضرورة الاستمرار في المتابعة الميدانية لكافة المشروعات الجاري تمويلها لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة، والتأكد من مدى تحقيقها لأهدافها.

يأتى ذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإتاحة التمويل اللازم وفرص الإقراض لتشجيع الاستثمار والمستثمرين، وفتح آفاق جديدة لمختلف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لتوفير فرص عمل حقيقة للشباب، واتخاذ الإجراءات التي تستهدف توسيع قاعدة الاستثمارات تحقيقاً للتنمية المستدامة.