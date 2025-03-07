اليوم السابع
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الجمعة، 07 مارس 2025 04:18 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ الإسماعيلية يوجه بتنفيذ إزالة فورية لتعد بالبناء أرض زراعية بالقنطرة غرب

الجمعة، 07 مارس 2025 02:47 م
محافظ الإسماعيلية يوجه بتنفيذ إزالة فورية لتعد بالبناء أرض زراعية بالقنطرة غرب حملة إزالة
الإسماعيلية- صبرى غانم

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وجَّه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الجمعة، بتنفيذ إزالة فورية لتعدٍّ بالبناء المخالف على أرض زراعية بقرية الرياح مركز ومدينة القنطرة غرب.

ومن جانبه، أكد محمد عيد رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، أنه تم تنفيذ الإزالة بشكل فوري، تنفيذًا لتوجيهات اللواء  أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

مضيفًا، التعدي عبارة عن أعمدة وحوائط وسملات خرسانية "بدون ترخيص" على أرض زراعية بإجمالي مساحة ٤٠٠ متر مربع، نطاق قرية الرياح، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفة.

واضاف مع المتابعة المستمرة من محافظ الإسماعيلية حتى الانتهاء من أعمال إزالة التعديات بشكل تام.
 







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