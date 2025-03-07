محافظ أسيوط يوجه بتكثيف حملات النظافة ورفع 76 طن من المخلفات بقرى مركز أبنوب

أسيوط - هيثم البدرى

وجه اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، بإستمرار حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات بكافة قرى ومراكز المحافظة، ضمن الجهود المبذولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حفاظاً علي الصحة العامة وإضفاء المظهر اللائق بالمحافظة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية مصر2030، وخطة التنمية المستدامة

وأوضح محافظ أسيوط، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب برئاسة سوزان محمد راضي رئيس المركز ،نفذت حملة للنظافة ورفع المخلفات حفاظاً علي البيئة حيث تم رفع 40 طن من المخلفات بمنطقتي كوم أبوشيل والعوامر وذلك تحت إشراف نادر محمد رئيس الوحدة المحلية لقرية الحمام.

قامت الوحدة المحلية لقرية المعابدة برفع 20 طن من المخلفات بمنطقة العطيات البحرية تحت إشراف زين عباس رئيس القرية كما قامت الوحدة المحلية لقرية بني إبراهيم برفع 16 طن من المخلفات تحت إشراف مدحت عبدالحافظ رئيس القرية ، ونقلها الى المقالب المخصصة ولمصنع تدوير القمامة "السماد العضوي" بمنقباد.

وأشار المحافظ، إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتطوير منظومة النظافة والنهوض بها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لافتاً إلى أهمية التنسيق المستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية من أجل تحقيق نتائج ملموسة في قطاع النظافة لضمان استمرارية بيئة نظيفة للمواطنين وحث الجميع على الحفاظ على الأماكن العامة والمساهمة في الحفاظ على البيئة.

