لو مسافر فى العيد.. مواعيد لحجز القطارات والابتعاد عن الازدحام.. إنفوجراف

أكدت هيئة السكة الحديد أنه يمكن حجز تذاكر القطارات بشكل مسبق، حيث يمكن حجز تذاكر السفر قبل موعد السفر بمدة تصل لـ14 يوما، زهو ما يمكن الركاب من القدرة على التخطيط المسبق بوقت كافى للسفر على خطوط السكة الحديد.

وبالتزامن مع اقتراب قدوم عيد الفطر المبارك، يحرص البعض على الحجز المبكر قبل العيد لتفادى الزحام أو قلة التذاكر نظرا لارتفاع نسب الإشغال على القطارات، ويمكن حجز موعد السفر ليوم 26 مارس فى 12 مارس، و 27 مارس يوم 13 مارس، و28 مارس يوم 14 مارس، ويوم 29 مارس يوم 15 مارس.

وتستعد هيئة السكة الحديد قبل العيد بأيام لتشغيل عدد من القطارات الإضافية لاستيعاب عدد الركاب على الخطوط خاصة خط الصعيد، حيث يفضل أغلب سكان محافظات وجه قبلى السفر على خطوط السكة الحديد.



حجز قطارات العيد

واتاحت هيئة السكة الحديد عدة طرق للحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات، وذلك تيسيراً على جمهور الركاب ولمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر، كما أتاحت طرق الدفع من خلال عدد من الطرق المختلفة .

و يمكن لجمهور الركاب الحصول علي تذاكر السفر من خلال :

1- شبابيك التذاكر المنتشرة بمحطات الهيئة المختلفة

2- الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة من هنـــــا.

3- الحجز عن طريق تطبيق الهاتف المحمول Egyptian National Railways ويتم الحصول عليه من على متاجر التطبيقات الالكترونية Play store & App store .

4- وكلاء البيع من شركات التحصيل الإلكتروني المتعاقدة مع الهيئة لتقديم خدمة بيع وإصدار التذاكر وهي :- ( فوري - أمان - ضامن - ماجيك باي - خدماتي - أو باي - طلقة - كاش كول - ....... )

5- حجز التذاكر على القطارات المكيفة والفاخرة من خلال الاتصال على الخدمة الصوتية على الرقم 1661 من الهاتف المحمول أو رقم 09000661 من أى تليفون أرضى لمدة 15 يوم وحتى قبل قيام القطار بساعة .

6- مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات بعدد 34 مكتب على مستوى الجمهورية.

7 - ماكينات الحجز الذاتى [ TVM ] الموجودة ببعض المحطات الرئيسية .

كما تتيح الهيئة عدة طرق لدفع قيمة تذاكر القطارات من خلال:



1) الدفع النقدي على جميع شبابيك ومكاتب الحجز التابعة للهيئة، ومتاح ايضا الدفع الإلكتروني ببطاقات الدفع الالكترونية ( Visa & Master ) على شبابيك التذاكر الخاصة بالهيئة فى المحطات الرئيسية .

2) الدفع على الموقع الالكتروني وتطبيق الهاتف المحمول عن طريق ببطاقات الدفع الإلكترونية ( Visa & Master )

3) الدفع لوكلاء البيع المشار إليهم سواء نقديا أو الكترونيا ببطاقات الدفع الالكترونية ( Visa & Master ) للتجار التابعين لوكلاء البيع المتعاقدين مع الهيئة .

وأكدت الهيئة أنها لا تدخر جهداً لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب سنوياً وهو ما أحدث نقلة النوعية كبيرة في مستوي الخدمة المقدمة .