اليوم السابع
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الجمعة، 07 مارس 2025 11:42 م
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لقاءات جانبية لوزير الخارجية على هامش أعمال الدورة الاستثنائية للتعاون الإسلامى

الجمعة، 07 مارس 2025 10:42 م
لقاءات جانبية لوزير الخارجية على هامش أعمال الدورة الاستثنائية للتعاون الإسلامى وزير الخارجية بدر عبد العاطى
كتب أحمد جمعة

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التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة على هامش الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي اليوم الجمعة فى جدة مع كل من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، ووزراء خارجية كل من ماليزيا وجامبيا وأذربيجان وإندونيسيا والجابون.

وقد استعرض الوزير عبد العاطى مخرجات القمة العربية غير العادية التي عقدت بالقاهرة يوم 4 مارس، وكذلك عناصر والمراحل المختلفة لخطة "التعافى المبكر وإعادة الإعمار في غزة".

وقد أثنى الوزراء على الدور الريادي الذى اضطلعت به مصر فى دعم القضية الفلسطينية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى واشادوا بشمولية الخطة واعربوا عن دعمهم لعناصرها بشكل كامل والتى تهدف إلى اعادة إعمار غزة مع بقاء الفلسطينيين على ارضهم.







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بدر عبد العاطى

الخارجية المصرية

مصر






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