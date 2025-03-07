قومى المرأة بالشرقية: استخراج 230 بطاقة رقم قومى للسيدات والفتيات مجانا

الشرقية - فتحية الديب

قالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، إن فرع المجلس يواصل استخراج بطاقات الرقم القومى بالمجان، وتم استخراج 230 بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات والفتيات المستحقات بعد رفع الغرامة عنهن تفعيلا لبروتوكول التعاون مع الأحوال المدنية وذلك بقرى "صان الحجر - وكيل النيابة - الرست - الاتحاد - تانيس " مركز صان الحجر "وقري "شيبة النكارية - بندف - بني شبل - عزبة الإصلاح - عزبة عزيز "مركز الزقازيق.

وأضافت مقررة الفرع فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أن ذلك يأتى فى إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة، فى استخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة المعيلة و للسيدات الغير قادرات والفتيات بالمجان ضمن مشروع " بطاقتك حقوقك" وذلك بمختلف مراكز وقرى المحافظة وحرصا من المجلس على مساعدة المرأة فى إثبات وجودها وما يترتب عليه من حصولها على الخدمات الحكومية وفرص العمل، وتابعت إن ذلك يتم بالتنسيق مع الأحوال المدنية بالشرقية.

فيما أعربت العديد من السيدات عن شكرهم وتقديرهم لجهود المجلس القومى للمرأة على توفير الاستمارات بالمجان.