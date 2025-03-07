اليوم السابع
Ads
الجمعة، 07 مارس 2025 10:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

فى البنك المركزى 50.64 جنيه.. سعر الدولار اليوم الجمعة 7-3-2025 أمام الجنيه

الجمعة، 07 مارس 2025 08:00 م
فى البنك المركزى 50.64 جنيه.. سعر الدولار اليوم الجمعة 7-3-2025 أمام الجنيه سعر صرف الدولار
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 7-3-2025، أمام الجنيه المصري بكل البنوك العاملة في مصر، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 50.64 جنيه للشراء، 50.77 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري عند سعر 50.63 للشراء، 50.73 جنيه للبيع.

كما استقر السعر بالبنك التجارى الدولى-cib عند 50.63 جنيه للشراء، 50.73 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية، سجل 50.63 جنيه للشراء، 50.73 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصري، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالي:
 


دولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

50.64 جنيه للشراء.

50.77 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

دولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

50.71 جنيه للشراء.

50.81 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك البركة

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.







مشاركة

الدولار فى البنك

سعر الدولار فى البنك

سعر الدولار فى البنوك

الدولار فى البنك الاهلى

سعر الدولار فى البنك الاهلى

البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

البنك المركزى المصرى

cib بنك

سعر الدولار البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم مصر

سعر الدولار في السوق السوداء

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم

سعر الدولار في مصر اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في البنك

سعر الدولار في البنك اليوم

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم مصر في السوق السوداء

اسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك

سعر الدولار اليوم فى مصر

كم سعر الدولار اليوم






الرجوع الى أعلى الصفحة