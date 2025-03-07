فحص 1600 شخص مجانا ضمن قوافل مبادرة حياة كريمة الطبية بدمياط

دمياط - هيثم مراد

نفذت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية لفحص المواطنين مجانا، وذلك ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

وأوضح الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن قافلة مديرية الصحة المجانية تضمنت عددا من العيادات المتنقلة، فضلا عن تزويدها بوحدتين للأشعة ومعمل تحاليل وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

وأشار وكيل صحة دمياط، أن القافلة تضمنت 11 عيادة شملت تخصصات طبية متنوعة، لافتا إلي أنه قد تم فحص 1628 مواطن خلال فاعليات القافلة والتي جرت بمدينة دمياط الجديدة.

وأوضح "بدران" أنه تم تحويل 11 حالة إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لأكثر من 3 حالات.

وتضمنت القافلة أيضا إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لاكثر من 150 حالة ضمن مبادرة "افحص و اطمن" فضلا عن فحص 20 حالة بالأشعة و 32 حالة أخرى بالسونا، موضحا أنه تم إجراء 306 تحليل بمعمل الدم و كذلك 25 تحليل بمعمل الطفيليات ،فضلا عن إقامة 8 ندوات توعوية صحية بحضور 95 مواطن.

وأكد الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن مديرية الصحة تسعي إلي تغطية كافة أرجاء المحافظة من خلال خطة عمل شاملة لتلك القوافل، موضحا أن هناك دورا هاما قدمته مبادرة "حياة كريمة" بشأن تنفيذ هذا الأمر بدقة عالية ضمانا لتوصيل الخدمات الطبية لكافة أهالي المحافظة لاسيما المناطق الأكثر احتياجا.