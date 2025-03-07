شاهد فرحة أهالى قرية أبو شنب بالفيوم بعودة الشباب المحرر من السودان.. فيديو

الفيوم هانى فتحى و رباب الجبالى

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشراً من داخل قرية أبوشنب التابعة لمركز ابشواى بمحافظة الفيوم، لرصد احتفالات أهالى القرية بعودة الشباب المحررين من دولة السودان والذين تم رجوعهم أمس الخميس إلى مصر.

ورصد اليوم السابع توافد الأهالى على منازل أربعة من شباب القرية، تم تحريرهم هم واثنين آخرين من مركز أبشواى من داخل دولة السودان وعودتهم إلى أرض الوطن.

بناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لاستعادة المصريين المختطفين من قبل ميلشيا الدعم السريع، فقد تمكنت الأجهزة المعنية فى مصر بالتنسيق مع نظيرتها بـ جمهورية السودان الشقيق من تحرير المصريين المختطفين، ونقلهم من مناطق الاشتباكات بوسط الخرطوم إلى مدينة بورسودان وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن.