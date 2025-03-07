شاهد.. خشوع وابتهال فى دعاء القنوت بالليلة الثامنة من رمضان .. فيديو

كفر الشيخ- محمد سليمان

قدم اليوم السابع بثين مباشرين بعنوان "اللهم اغفر لنا .. خشوع وابتهال في دعاء القنوت بالليلة الثامنة من رمضان .. مباشر"، و"اللهم تب علينا أجواء روحانية من صلاة التراويح في الليلة الثامنة بمسجد الملك بكفر الشيخ.. مباشر".

فقد شهد مسجد الملك" النصر" بمحافظة كفر الشيخ إقبال المئات من المصلين لأداء صلاة تراويح من شهر رمضان المبارك وقد ملأ المصلون ساحات الجامع، وأدوا صلاة التراويح في خشوع كبير، وردد المصلون الدعوات ،كما شهد المسجد درس عن درس عن أحكام الصيام للشيخ محمد رضوان، إمام المسجد.

وكانت مساجد كفر الشيخ تزينت لإستقبال المصلين في شهر رمضان المبارك من هذا العام، وتضم محافظة كفر الشيخ أكثر من 5 آلاف مسجد في كافة المدن والقرى، من أبرزها وأشهرها مسجد إبراهيم الدسوقي، ومسجد الشيخ طلحة التلمساني.