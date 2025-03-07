سقوط أمطار متفرقة على مناطق شمال سيناء

العريش - محمد حسين

شهدت عدة مناطق في شمال سيناء، اليوم، سقوط أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، وسط أجواء شتوية وانخفاض في درجات الحرارة.

الأمطار شملت مدن العريش والشيخ زويد ورفح وأجزاء من وسط سيناء، دون تسجيل أي تأثيرات سلبية على الحركة المرورية أو المرافق العامة حتى الآن.

وتواصل الأجهزة التنفيذية رفع درجة الاستعداد تحسبًا لأي تطورات في الأحوال الجوية، فيما دعت الجهات المختصة المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة.

وسبق وأعلنت إدارة ميناء العريش البحري عن إغلاق الميناء أمام حركة دخول وخروج السفن، وذلك بسبب تقلبات الأحوال الجوية التي تشهدها محافظة شمال سيناء، في إطار إجراءات السلامة البحرية المتبعة لحماية السفن والعاملين بالميناء.

وتواصل مجالس المدن في شمال سيناء رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة أي تداعيات محتملة، حيث أكدت الجهات التنفيذية بالمحافظة أن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة لمتابعة تطورات الطقس والاستجابة السريعة لأي حالات طارئة.

وفي هذا السياق، وجه اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، بضرورة التأكد من كفاءة شبكات تصريف مياه الأمطار في جميع المناطق، مع التركيز على المناطق المنخفضة التي قد تتعرض لتجمعات مائية، مشددًا على ضرورة الاستعداد المسبق لمواجهة أي مستجدات مناخية قد تطرأ.

وأكدت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء أن كافة الجهات المعنية مستمرة في تنفيذ خطط الطوارئ الخاصة بفصل الشتاء، بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي لتطهير بالوعات التصريف وضمان عدم وجود أي انسدادات قد تؤدي إلى تراكم المياه في الشوارع وتعطيل حركة المرور.

كما دعت محافظة شمال سيناء المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر خلال هذه الفترة، والالتزام بتعليمات السلامة، من خلال تجنب السير في الأماكن المنخفضة أثناء هطول الأمطار، وارتداء الملابس الثقيلة لمواجهة البرد القارس، وعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة أو مصادر الكهرباء، حفاظًا على سلامتهم.