اليوم السابع
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الجمعة، 07 مارس 2025 10:29 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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سعر الذهب اليوم الجمعة 7-3-2025 فى قطر عيار 18 بـ 255 ريال

الجمعة، 07 مارس 2025 08:00 ص
سعر الذهب اليوم الجمعة 7-3-2025 فى قطر عيار 18 بـ 255 ريال سعر الذهب

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ننشر سعر الذهب اليوم الجمعة  في قطر، حيث سجل عيار 18 مبلغ 255 ريال.

ويعد سعر الذهب في قطر  من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في قطر تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية،  بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

أسعار الذهب  اليوم في قطر

عيار 24 سجل  340.00 ريال
عيار 22 سجل  311.75 ريال
عيار 21 سجل  297.50 ريال
عيار 18 سجل  255.00 ريال
عيار 14 سجل  198.25 ريال
عيار 12 سجل  170.00 ريال
الاونصة 10577.00 ريال
الجنيه الذهب 2380.50 ريال
الأونصة بالدولار 2905.79 دولار

وفي الوقت نفسه هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 0.37% لتتم المتاجرة به على USD30.53 للأونصة، بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.72% لتتم المتاجرة به على USD4.26 للرطل.

 







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