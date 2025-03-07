سعر الذهب اليوم الجمعة 7-3-2025 فى البحرين عيار 24 بـ35.125 دينار

تراجعت أسعار الذهب في دول الخليج مع بداية التداولات الأسبوعية، متأثرة بتراجع الأسعار العالمية وقوة الدولار الأمريكي أمام العملات الخليجية المرتبطة به."، ويعد سعر الذهب فى البحرين من المؤشرات الاقتصادية المهمة التى تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في البحرين تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار البحرينى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.



أسعار الذهب فى البحرين

عيار 24 سجل 35.125 دينار

عيار 22 سجل 32.200 دينار

عيار 21 سجل 30.725 دينار

عيار 18 سجل 26.350 دينار

عيار 14 سجل 20.500 دينار

عيار 12 سجل 17.575 دينار

الاونصة 1092.575 دينار

الجنيه الذهب 245.900 دينار

الأونصة بالدولار 2905.79 دولار



وفى الوقت نفسه هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 0.37% لتتم المتاجرة به على USD30.53 للأونصة بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.72% لتتم المتاجرة به على USD4.26 للرطل.