اليوم السابع
Ads
الجمعة، 07 مارس 2025 10:28 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الذهب اليوم الجمعة 7-3-2025 فى البحرين عيار 24 بـ35.125 دينار

الجمعة، 07 مارس 2025 10:00 ص
سعر الذهب اليوم الجمعة 7-3-2025 فى البحرين عيار 24 بـ35.125 دينار سعر الذهب فى البحرين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تراجعت أسعار الذهب في دول الخليج مع بداية التداولات الأسبوعية، متأثرة بتراجع الأسعار العالمية وقوة الدولار الأمريكي أمام العملات الخليجية المرتبطة به."، ويعد سعر الذهب فى البحرين من المؤشرات الاقتصادية المهمة التى تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في البحرين تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار البحرينى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.


أسعار الذهب فى البحرين

عيار 24 سجل  35.125 دينار
عيار 22 سجل  32.200 دينار
عيار 21 سجل  30.725 دينار
عيار 18 سجل  26.350 دينار
عيار 14 سجل  20.500 دينار
عيار 12 سجل  17.575 دينار
الاونصة 1092.575 دينار
الجنيه الذهب 245.900 دينار
الأونصة بالدولار 2905.79 دولار


وفى الوقت نفسه هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 0.37% لتتم المتاجرة به على USD30.53 للأونصة بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.72% لتتم المتاجرة به على USD4.26 للرطل.

 







مشاركة

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

اسعار الذهب الان

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم

الذهب اليوم

سعر الذهب

اسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب اليوم مصر

اسعار الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم مصر

سعر الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب اليوم

سعر الذهب الآن

سعر الذهب اليوم الآن

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 في مصر الذهب في البحرين

الذهب اليوم في البحرين

الذهب

الذهب الآن

عيار 21

الذهب في مصر






الرجوع الى أعلى الصفحة