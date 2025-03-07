رفع درجة الاستعداد وكفاءة منظومة الإنارة والرصف استعدادا للصيف بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

عقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، الاجتماع التنسيقي الثاني الذي يضم كافة الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة لمتابعة مدى الجاهزية لإستقبال المصطافين وتوفير حزمة من الخدمات الجاذبة لضمان خروج موسم الصيف بالشكل اللائق والأمثل، وذلك فى إطار الاستعداد لموسم صيف 2025.

وأعلن محافظ الإسكندرية، رفع درجة الإستعداد بجميع الأحياء وشركات المرافق العامة لضمان الإنتهاء من جميع أعمال الصيانة ورفع كفاءة منظومة الإنارة والنظافة والرصف.



وخلال الاجتماع؛ وجه محافظ الإسكندرية مديرية الطرق بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بضرورة للإنتهاء الفوري من رصف الطرق المتآكلة وإصلاح الحفر التي قد تؤثر على حركة المرور وتسبب إعاقة مرورية مع سرعة الإنتهاء من رفع كفاءة وصيانة شبكة الطرق الرئيسية والفرعية لضمان انسيابية الحركة مع العمل على تطوير الأرصفة والممرات المخصصة للمشاة، وتجهيز فرق صيانة متنقلة للاستجابة السريعة في حال حدوث أي مشكلة لإصلاح الطرق.

كما وجه سيادته بسرعة الإنتهاء من صيانة ورفع كفاءة كافة أعمدة الإضاءة بنطاق المحافظة في الطرق الرئيسية والفرعية ومحور المحمودية مشددا على ضرورة الإنتهاء الفوري من صيانة كافة أعمدة الإضاءة لتعمل بكفاءة، كما كلف محافظ الإسكندرية مسؤلي قطاع النظافة بزيادة ورديات العمل خلال فصل الصيف وتكثيف دوريات رفع المخالفات مع وضع سلال جمع مخلفات بطول الكورنيش.

وفيما يتعلق بالرقابة على الأسواق، أكد محافظ الإسكندرية، على وجود تنسيق بين كافة الجهات الرقابية المعنية من مباحث التموين والاحياء لمنع أي ممارسات احتكارية لضمان توفير السلع الغذائيه بجودة عالية وبأسعار مخفضة للمواطنين، مشيرا إلى استمرار تكثيف الحملات الرقابية على كافة الأنشطة التجارية والأسواق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه مرتكبي تلك المخالفات .



