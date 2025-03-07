رابطة العالم الإسلامى تؤكد تضامنها مع سوريا

إيمان حنا

أكدت رابطة العالم الإسلامي، وقوفها وتضامنها مع حكومة سوريا، وشعبها العزيز فى مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة أبنائها، منددة فى هذا السياق بهمجية الجرائم التى ترتكبها مجموعات خارجة عن القانون فى سورية، عبر استهدافها القوات الأمنية، وترويع الآمنين وتهديد الاستقرار والسلم الأهلى.

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة للجرائم التى نفذتها مجموعات خارجة عن القانون في سوريا نتج عنها استهدافها للقوات الأمنية، وشددت السعودية فى بيان صادر عن الخارجية على وقوف المملكة إلى جانب الحكومة السورية فيما تقوم به من جهود لحفظ الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي.

وجاء فى بيان الوزارة: "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية الجرائم التى تقوم بها مجموعات خارجة عن القانون فى الجمهورية العربية السورية واستهدافها القوات الأمنية".

وأضاف البيان: "وتؤكد المملكة وقوفها إلى جانب الحكومة السورية فيما تقوم به من جهود لحفظ الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الأهلى".

ودفع الجيش السورى، فجر الجمعة بتعزيزات عسكرية كبيرة نحو الساحل لصد هجمات فلول نظام بشار الأسد، وتوافد مئات المقاتلين من الجيش السورى إلى ساحة الأمويين بالعاصمة دمشق، استعداداً للتوجّه إلى الساحل السورى لمواجهة فلول النظام، كما استخدم الجيش السورى الطائرات المسيرة الشاهين لملاحقة فلول الأسد بريف اللاذقية.