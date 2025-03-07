رئيس هيئة الرعاية الصحية يؤكد أهمية الابتكار والتطوير وطرح الأفكار الجديدة

كتب وليد عبد السلام

عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اجتماعًا مع اللجنة العليا لتنمية الموارد الذاتية بالهيئة، لمتابعة سير العمل في المشروعات الحالية، ومناقشة آليات استحداث مشروعات جديدة تعزز الاستدامة المالية وتدعم تطوير الخدمات الصحية.

اطلع الدكتور أحمد السبكي على الإنجازات التي حققتها اللجنة، حيث أشاد بجهود اللجنة وأعضائها في تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع، كما أكد أن اللجنة أصبحت تمثل نموذجًا ناجحًا يسهم في تعزيز استدامة منظومة الرعاية الصحية، ويدعم تحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات الصحية المقدمة.

استعرض الاجتماع النتائج الإيجابية التي حققتها الهيئة من خلال استحداث مشروعات جديدة وإعادة استثمار الأصول بشكل جيد، مما أسهم في تحقيق أكثر من 50 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وزيادة الإيرادات وتعزيز الاستدامة، ما يمثل إضافة متميزة لتعظيم الموارد الذاتية للهيئة.

ناقش الاجتماع مقترحات استحداث مشروعات جديدة لدعم الموارد الذاتية، من بينها "الشراكة مع المعامل الطبية"، "الصيدليات المركزية التجارية"، "EHA ICU"، "خدمات تجميل الأسنان"، و"الخدمات الاجتماعية والإسكان للعاملين". كما تطرق الاجتماع إلى آليات استغلال الأراضي والمساحات التابعة للهيئة للاستثمار، مع التأكيد على إعداد دراسات متكاملة ووضع خطط تنفيذية واضحة لتحقيق الأهداف المرجوة.

أكد الدكتور أحمد السبكي أن الابتكار والتطوير المستمر هما ركيزتان أساسيتان في استراتيجية الهيئة لتنمية الموارد، مشددًا على أهمية طرح الأفكار الجديدة وإيجاد حلول لأية معوقات أو تحديات بما يضمن إنجاز المشروعات وتحقيق النمو المستهدف، مما يسهم في تعزيز قدرة الهيئة على تقديم خدمات طبية بمعايير عالمية.

في ختام الاجتماع، كرَّم الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع تدريب الغير وعضو الإدارة العامة للبحوث والتطوير، الدكتورة آية رشاد، كما كرَّم المنسق العام لمشروع الاتصالات للعاملين بالهيئة والمشرف العام على الأعمال الداخلية بالإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، الأستاذ أحمد سمير، تقديرًا لجهودهما في تحقيق إنجازات ملموسة تُسهم في تنمية الموارد الذاتية للهيئة. كما قرر صرف مكافأة استثنائية للقائمين على مشروع "تدريب الغير"، ضمن مكافآت العاملين الأكثر تميزًا، تأكيدًا على دور الكفاءات المتميزة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية لتنمية مواردها الذاتية، ورفع كفاءة التشغيل، وتحقيق رؤية مصر 2030 في تطوير قطاع الرعاية الصحية، وتقديم خدمات طبية متكاملة وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية.