رئيس المحطات النووية: مشروع الضبعة نواة لتطبيق كل الأنشطة السلمية للطاقة

كتبت رحمة رمضان

كشف الدكتور محمد دويدار رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن إنشاء المحطة النووية الاولى لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات بالضبعة تعتبر النواه لتطبيق كافة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية فى مصر، كاشفا أن مصر قطعت مسافة كبيرة فى مجال التطبيقات سواء الطبية أو غيرها.

وأضاف دويدار في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك تعليمات و توجيهات مستمرة من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بضرورة التنسيق المستمر والتكامل بين الهيئات النووية المصرية للوصول إلى أفضل النتائج البحثية و تطبيقها.

وأشار دويدار إلى أن محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء سيتم انشائها بالتعاون مع شركة روساتوم الروسية وفقا لأحدث أنظمة الأمان النووى، لافتا إلى أنه يجري حاليا تدريب الكوادر المصرية على تشغيل هذه النوعية من المفاعلات بدولة روسيا.



