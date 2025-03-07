رئيسا الإمارات وأفريقيا الوسطى يبحثان علاقات التعاون بين البلدين

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بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستان آرشانج تواديرا، إمكانيات تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون، خاصة الاقتصادي والتجاري والاستثماري والطاقة المتجددة والبنية التحتية وغيرها من المجالات ذات الأولوية التنموية للبلدين وبما يخدم مصالحهما المشتركة.

وقال الشيخ محمد بن زايد، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ بأبوظبي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، إن الإمارات حريصة على مواصلة بناء شراكات تنموية مع الدول الأفريقية من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة لشعوبها والعالم.

وأكد الجانبان حرصهما المشترك على دفع علاقات التعاون بين الإمارات وإفريقيا الوسطى إلى الأمام بما يعود بالخير على البلدين ويسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام لشعبيهما ويلبي تطلعاتهما نحو المستقبل.

وشهد الشيخ محمد بن زايد، والرئيس تواديرا، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والتي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية وفرص الاستثمار خاصة في القطاعات الرئيسية.