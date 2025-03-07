دول الاتحاد الأوروبي تعلن عزمها مواصلة إمدادات الأسلحة إلى كييف

وكالات

أعلنت دول الاتحاد الأوروبي، عقب القمة التي عقدت في بروكسل، عزمها على مواصلة توريد الأسلحة إلى كييف، وزيادة الضغوط من خلال فرض عقوبات على روسيا.

ووفقا للوثيقة الختامية للقمة في بروكسل التي أيدها 26 من زعماء الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد، "تعتزم دول الاتحاد الأوروبي مواصلة توريد الأسلحة إلى كييف، بما في ذلك بعد انتهاء الأزمة الأوكرانية".

وأضافت دول الاتحاد الأوروبي أن"تحقيق السلام من خلال القوة يتطلب موقفا صلبا لأوكرانيا، وأهم عنصر من هذا الموقف هو إمكاناتها العسكرية القوية، وهذا ينطبق على الفترات التي تسبق وأثناء وبعد المفاوضات لإنهاء الحرب".

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي "يظل ملتزما بتقديم الدعم السياسي والمالي والاقتصادي والإنساني والعسكري والدبلوماسي القوي لأوكرانيا".

كما ذكرت دول الاتحاد الأوروبي أنه "بالتوازي مع الدعم لأوكرانيا، سيتم زيادة الضغط على روسيا، من خلال فرض عقوبات جديدة وتشديد تنفيذ التدابير القائمة".

وأعرب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، في وقت سابق، عن رفضه الدعوات لتشديد العقوبات ضد روسيا واستخدامها كوسيلة للضغط على موسكو لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن هذا النهج غير صحيح.

وأكدت روسيا مرارا وتكرارا أن البلاد ستتغلب على ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها عليها منذ عدة سنوات، والتي تستمر في التزايد.

وارتدت آثار تلك العقوبات سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجعة، لافتا إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس.