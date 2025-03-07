حكم نهائى.. عضة كلب تسببت فى حبس زوج مذيعة شهيرة

كتب إيهاب المهندس

حق المتهم في التقاضي يبدأ من نظر دعواه أمام محكمة أول درجة، مرورا بجميع مراحل التقاضي وفى النهاية تكون الكلمة الأخيرة لمحكمة النقض، ويعد حكمها واجب التنفيذ.

وخلال سلسلة حلقات "حكم نهائى"، نستعرض حكم نهائي صادر بالحبس 6 أشهر ضد زوج مذيعة شهيرة بتهمة التسبب فى مصرع جاره بواسطة كلب يمتلكه.

ـ مارس 2024، هاجم كلب ملك زوج مذيعة على جارة مدير احد البنوك في أكتوبر، ليتم نقله إلى المستشفى ليتوفى متأثر بإصابته.

ـ وصدر ضد المتهم حكما من محكمة جنح أول درجة بالحبس 3 سنوات، ليستأنف على الحكم، ويتم تخفيف الحكم بعد ذلك من محكمة جنح مستأنف للحبس 6 أشهر.

ـ خلال المدة القانونية قدم دفاع المتهم مذكرة للطعن على الحكم، ليتم تحديد جلسة، وبعدها تصدر جنح النقض حكما بالحبس 6 أشهر على المتهم ليصبح نهائي بات.