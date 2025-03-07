اليوم السابع
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تفاصيل التحقيق مع المتهمين بالنصب على المواطنين بتماثيل مقلدة

الجمعة، 07 مارس 2025 04:00 ص
تفاصيل التحقيق مع المتهمين بالنصب على المواطنين بتماثيل مقلدة متهم - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة الزيتون، إحالة 3 أشخاص للمحاكمة الجنائية، بتهمة النصب على المواطنين بتماثيل فرعونية مقلدة.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( 3 أشخاص"لـ 2 منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الزيتون، وبحوزتهم (3 تماثيل فرعونية "مقلدة" – مبلغ مالى "عملات أجنبية"- سلاح أبيض)، وبمواجهتهم اعترفوا باستخدامهم التماثيل المضبوطة بحوزتهم فى النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 







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