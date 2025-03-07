تفاصيل التحقيق مع المتهمين بالنصب على المواطنين بتماثيل مقلدة

كتب كريم صبحى

قررت نيابة الزيتون، إحالة 3 أشخاص للمحاكمة الجنائية، بتهمة النصب على المواطنين بتماثيل فرعونية مقلدة.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( 3 أشخاص"لـ 2 منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الزيتون، وبحوزتهم (3 تماثيل فرعونية "مقلدة" – مبلغ مالى "عملات أجنبية"- سلاح أبيض)، وبمواجهتهم اعترفوا باستخدامهم التماثيل المضبوطة بحوزتهم فى النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

