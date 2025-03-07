اليوم السابع
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تعرف على موعد أذان المغرب اليوم الجمعة سابع أيام رمضان بمحافظة سوهاج

الجمعة، 07 مارس 2025 01:51 م
تعرف على موعد أذان المغرب اليوم الجمعة سابع أيام رمضان بمحافظة سوهاج مأذنة
سوهاج محمود مقبول

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موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم  7-3-2025، يتطلع عدد كبير من المواطنين إلى معرفته في اليوم السادس من أيام شهر رمضان، ويستعرض اليوم السابع موعد أذان الفجر في سوهاج اليوم الجمعة، في إطار خدماتها المتواصلة لقرائها على مدار الساعة.

ويأتى موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم الجمعة 7 - 3-2025 ومواقيت الصلاة في محافظة سوهاج، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة:

موعد السحور اليوم بمحافظة سوهاج سيكون في تمام الساعة 2:27 دقيقة

موعد الإمساك اليوم سيكون في تمام الساعة 4:27 دقيقة

موعد أذان الفجر: يرفع في تمام الساعة 4:47 دقيقة صباحًا.

موعد الشروق بمحافظة سوهاج سيكون في تمام الساعة 6:11 دقيقة

موعد أذان الظهر: يرفع في تمام الساعة 12:04 ظهرًا.

موعد أذان العصر: يرفع في تمام الساعة 3:26 عصرًا.

موعد أذان المغرب: يرفع في تمام الساعة 5:58 دقيقة.

موعد أذان العشاء: يرفع في تمام الساعة 7:12 مساءً.

وبهذا يكون عدد ساعات الصوم اليوم المغرب  في محافظة سوهاج اليوم  السابع من شهر رمضان 13 من الساعات 26 دقيقة

 







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