تعرف على مزايا حملة "رمضان بصحة لكل العيلة" لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

يقدم "اليوم السابع "، مزايا حملة "رمضان بصحة لكل العيلة" لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد والتى تأتى فى التقاط التالية:

الحملة مستمرة منذ أول أيام شهر رمضان، تحت إشراف الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومتابعة الدكتور أحمد حسن سالم، مدير عام فرع الهيئة ببورسعيد.



نطاق عمل الحملة:

تشمل جميع مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة فى بورسعيد، والبالغ عددها 35 وحدة ومركزًا.

تستمر فعاليات الحملة حتى نهاية شهر رمضان المبارك.



أهداف الحملة:

✅ الوصول إلى مرضى السكر والضغط المسجلين فى منظومة التأمين الصحى الشامل، خصوصًا غير القادرين على الذهاب إلى منشآت الرعاية الصحية الأولية.

✅ تفعيل مبادرة الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر لمرضى الضغط والسكر.

✅ نشر الثقافة الصحية والتوعية بين المرضى وذويهم حول الأمراض المزمنة.

✅ التعريف بخدمات التأمين الصحى الشامل ودور طبيب الأسرة ومنظومة الإحالة.

✅ تعزيز الدور المجتمعى لنظام طب الأسرة، وتوطيد العلاقة بين المنتفعين والفريق الطبي.

تنظيم وتنسيق الحملة:

تم إطلاق الحملة بالتعاون بين:

إدارة الرعاية الأولية

إدارة المبادرات والتوعية الصحية

إدارة رضاء المنتفعين



تأتى هذه الجهود فى إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على توفير خدمات طبية متميزة للمواطنين، وضمان وصول الرعاية الصحية إلى جميع المستحقين خلال الشهر الكريم.