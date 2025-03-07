ترامب يعلن موعد زيارته للمملكة العربية السعودية

إيمان حنا

حدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب موعد زيارته الخارجية الأولى، إذ قال: سأزور السعودية خلال شهر ونصف من الآن، وتعد زيارة الرئيس الأمريكى إلى الرياض ضمن أولى زياراته الخارجية منذ تولى رئاسة الولايات المتحدة. وفق "العربية " .

يذكر أن أول اتصال هاتفي أجراه ترامب بقائد أجنبي كان مع ولي العهد السعودي، وهو الأمر الذي وصفته أوساط أمريكية بأنها رسالة قوية لشريك وصديق أساسي منذ 80 عاماً.

وفي وقت سابق، أوضح الرئيس الأمريكى بأنه سيلتقي في إطار زيارته بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء السعودي، لافتاً أنه سيعمل مع ولي العهد من أجل إعادة السلام إلى المنطقة.

وفى الإطار ذاته قال ترامب، في كلمة له بمؤتمر دافوس، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء السعودي يعد رجلاً عظيماً، مشيراً إلى أنهما يرتبطان بعلاقة طيبة، وأن السعودية ستستثمر 600 مليار دولار في الولايات المتحدة.

وقال إنه سيبحث مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء السعودي، إمكانية مضاعفة قيمة استثمارات السعودية في واشنطن إلى تريليون دولار.