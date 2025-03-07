ترامب يرد على ماكرون بعد عرض الأخير توفير مظلة نووية فرنسية لأوروبا

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يرغب في عكس ما يقترحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في سياق استخدام الأسلحة النووية، وإجراء مفاوضات بشأن إزالة السلاح النووي.

وأوضح ترامب خلال حديثه في البيت الأبيض عندما طلب منه التعليق على تصريحات ماكرون، قائلا: "سيكون من الرائع لو لم نضطر للحديث عن هذا".

وأكد أنه يرغب في "عكس ما اقترحه الرئيس الفرنسي، أي إجراء مفاوضات بشأن نزع السلاح النووي".

هذا وذكّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بنهاية نابليون بونابرت بعد دعوته لاستخدام النووي لحماية الاتحاد الأوروبي، كما قال الرئيس الروسي، إن هناك أشخاصا في العالم يريدون العودة إلى زمن نابليون، لكنهم ينسون كيف انتهى هذا الحدث التاريخي.

وكان ماكرون قد أعلن في 5 مارس أن "روسيا أصبحت تشكل تهديدا لفرنسا وأوروبا"، ودعا إلى بدء نقاش حول استخدام الأسلحة النووية الفرنسية لحماية الاتحاد الأوروبي بأكمله، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة غيرت موقفها بشأن أوكرانيا ودورها القيادي في الناتو.

ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف تصريحات ماكرون بأنها "مواجهة للغاية ومثيرة للجدل"، مؤكدا أنها مليئة بالعديد من الأخطاء، ولا تذكر كيف كانت البنية التحتية العسكرية للناتو "تتقدم بخطوات سريعة" نحو حدود روسيا، ولا تعترف باهتمامات موسكو المشروعة في هذا الصدد.

كما قال وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، إن خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون النووي يشكل تهديدا لروسيا، مقارنا كلامه بأقوال هتلر ونابليون.