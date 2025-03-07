بدء تلقى طلبات المشاركين بالمسابقة الرمضانية للأوقاف وشمال سيناء غدا

سيناء العريش ـ محمد حسين

تبدأ مديرية أوقاف شمال سيناء غدًا السبت 8 مارس 2025م تسلُّم أوراق الاشتراك فى المسابقة الرمضانية لحفظ القرآن الكريم، وذلك عبر لجنة الإشراف على المسابقة وإجراء الاختبارات بدار المناسبات بمسجد النصر فى العريش.



أكد الشيخ محمود مرزوق، مدير أوقاف شمال سيناء، أن المديرية أطلقت المسابقة الرمضانية لحفظ القرآن الكريم إلى جانب بيان معانى المفردات ومقاصد السور لجزء النبأ (عمّ يتساءلون)، وذلك من خلال كتاب "البيان على المنتخب فى تفسير القرآن الكريم" - الجزء الثلاثون لعام 1446هـ / 2025م.



وقال: "تُقام المسابقة تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، واللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وقد خُصِّص لها مبلغ 200,000 جنيه (مائتا ألف جنيه) كجوائز تُقسَّم مناصفةً بين وزارة الأوقاف ومحافظة شمال سيناء، على أن يتم توزيع الجوائز خلال الاحتفال الرسمى الذى تنظمه المديرية والمحافظة ليلة القدر".



أوضح مدير أوقاف شمال سيناء، أنه تتضمن المسابقة أربعة مستويات، حيث يشمل المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا، مع الإلمام بمعانى مفردات ومقاصد السور لجزء (عمّ) من خلال كتاب "البيان على المنتخب"، وألّا يزيد عمر المتقدم عن 21 عامًا. أما المستوى الثانى فيشمل حفظ ثلاثة أرباع القرآن الكريم، والمستوى الثالث نصف القرآن الكريم، والمستوى الرابع ربع القرآن الكريم، مع الإلمام بمعانى مفردات ومقاصد السور لجزء (عمّ) فى جميع المستويات.



أضاف أنه للاشتراك فى المسابقة، يتعين على المتقدمين تقديم طلب باسم مدير المديرية، مرفقًا بصورة شخصية للمتقدم، وصورة بطاقة الرقم القومى، أو شهادة الميلاد لصغار السن، على أن تُسلَّم الأوراق للجنة الإشراف يوم إجراء الاختبارات غدًا السبت 8 مارس 2025م.