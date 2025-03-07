بث مباشر لصلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان بالحرم

كتبت ـ إيمان حنا

يحتشد الآلاف من المصلين والمعتمرين في أجواء روحانية، لأداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك ببيت الله الحرام، وتنقل قناة القرآن الكريم، شعائر صلاة أول جمعة من رمضان، وأيضا خطبة الجمعة.

ورفعت الرئاسة العامة لشئون الحرمين طاقاتها البشرية والخدمية والتشغيلية والتقنية لتحقيق الانسيابية الكاملة وتوفير الخدمات الشاملة لاستقبال ضيوف الرحمن، كما رفعت الطاقة الاستيعابية لجميع ساحات وأروقة ومصليات المسجد الحرام.

وأولت الزائرين والمعتمرين من الأشخاص ذوي الإعاقة كل الاهتمام، حيث خصصت مسارات ومصليات خاصة بهم مجهزة بالعديد من الخدمات؛ منها توفير مصاحف بلغة برايل، بالإضافة إلى الأقلام القارئة، وحاملات مرنة للمصاحف، وترجمة الخطب بلغة الإشارة، وتوفير العربات الكهربائية واليدوية لهم حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

ومن جانب آخر، وجه رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ عددًا من الوصايا الدينية لقاصدي الحرمين الشريفين في أول جمعة في شهر رمضان، حيث سخرت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، إمكاناتها وطاقاتها؛ لإثراء تجربة القاصدين والزائرين للحرمين، في أول جمعة في شهر رمضان المبارك، وفق الخطة التشغيلية؛ لتهيئة الأجواء الإيمانية الآمنة؛ وترجمة الخطبتين بعدة لغات.