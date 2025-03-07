"الموارد الأساسية" يتصدر القطاعات الصاعدة بالبورصة بعد تنفيذ صفقة حديد عز

كتب ـ هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفعت 8 قطاعات على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 2.7%، بعد تنفيذ صفقة شراء رجل الأعمال أحمد عز، 7.3 مليون سهم من المساهمين غير الراغبين في الاستمرار بشركة حديد عز بعد الشطب الاختياري من البورصة المصرية بسعر 138.15 جنيه بقيمة إجمالية للصفقة مليار جنيه.

أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2.4%، يليه قطاعا العقارات، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.6%، 1.2%، على التوالي، وصعد قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.9%، وقفز قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.8%، وزاد قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.7%، ونما قطاع البنوك بنسبة 0.1%.

فيما تراجعت 7 قطاعات بالبورصة على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 3.1%، وهبط قطاع مواد البناء بنسبة 2.3%، وانخفضت قطاعات خدمات النقل والشحن، والخدمات التعليمية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.7%، 1.5%، 1.3%، على الترتيب، ونزل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1%، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.01%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 30947.44 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 8549.66 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 11867.56 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.90% ليغلق عند مستوى 38618.21 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 10.89% ليغلق عند مستوى 11695.25 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 15.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.283 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.7%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.261 تريليون جنيه إلى 1.278 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.3%، فيما تراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 402.3 مليار جنيه إلى 400.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.4%.