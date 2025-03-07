الشرع: سنحافظ على السلم الأهلى فى سوريا وعلى فلول الأسد إلقاء السلاح

محمد جمال

قال الرئيس السورى أحمد الشرع إن كل من يتجاوز على المدنيين سيحاسب حسابا شديدا، مشيرا إلى " أن ما يميزنا عن عدونا هو التزامنا بمبادئنا وسنحافظ على السلم الأهلى فى سوريا".

أضاف الشرع "أؤكد على قوى الأمن بعدم السماح لأحد بالتجاوز والمبالغة برد الفعل، وعلى فلول النظام السابق المبادرة بإلقاء السلاح".

أكد الشرع " سنقدم فلول النظام الساقط الذين يصرون على الاعتداء على الشعب إلى محكمة عادلة، وسنلاحق فلول النظام الساقط ومن ارتكب منهم جرائم بحق الشعب، مضيفا " فلول النظام الساقط تبحث عن استفزاز".

أضاف الشرع " أبارك لقوى الجيش والأمن على التزامهم بحماية المدنيين وسرعتهم بالأداء"

وأوضح " الفلول ما زالوا على جهلهم وأنتم بفعلكم الشنيع اعتديتم على كل السوريين، ونريد إصلاح البلاد التي دمرتموها ولا غاية لنا بدمائكم".

أضاف الشرع "أقول للفلول إننا قاتلناهم في معركة التحرير رغم حرصهم على قتلنا، مؤكدا "لا خوف على بلد يوجد فيه مثل هذا الشعب وهذه الروح".

وأكد "سوريا اليوم لا فرق فيها بين سلطة وشعب وهي تعني الجميع ومهمة للجميع، مشيرا " إذا مست محافظة سورية بشوكة تداعت لها جميع المحافظات لنصرتها وعزتها".