السياحة الريفية.. لجنة من التنمية المحلية تبحث تطوير معبد مونتو بالمدامود قبلى

الأقصر – أحمد مرعى

في خطوة جديدة لدخوله عالم التطوير ودعم السياحية الريفية بجنوب الصعيد، استقبل معبد مونتو في قرية المدامود قبلى بمحافظة الأقصر، زيارة للجنة من مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية والممول من الاتحاد الأوروبي والذي يتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برئاسة الدكتور محمد فتحي مدير المشروع، بحضور أحمد أبو عيش رئيس مدينة الزينية، لبحث كافة المتطلبات اللازمة لتطويره مستقبلاً.

وقام فريق المشروع بزيارة تفقدية لمعبد مونتو بالمدامود قبلي بهدف تحديد متطلبات تطويره من منظور الجذب السياحي، والحوار المشترك مع الإدارة المحلية وممثلي المجتمع المدني بالقرى المستهدفة، مع الاستعانة بالعاملين في الأنشطة ذات الصلة بالسياحة الريفية، ولبحث آليات دعم وتشجيع السياحة الريفية على أرض الأقصر من خلال تنفيذ مشروع ممول للسياحة الريفية بإحدى القرى التي تتوفر بها عناصر الجذب السياحي.

يذكر أن مشروع تنمية السياحة الريفية يعد أحد مخرجات ورشة العمل الأولى لبلورة الأفكار بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة حول التكنولوجيا والابتكار التي نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع الفريق الأممي للأمم المتحدة في أبريل 2022 ، بهدف تعزيز مشاركة ممثلي الجهات الوطنية والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ورواد الأعمال ووكالات الأمم المتحدة وكافة شركاء التنمية الدوليين، في صياغة مشروعات حكومية غير نمطية ومبتكرة تكون قائمة على التكنولوجيا.

ومؤخراً لاحت بارقة أمل لدخول هذا المعبد خطط التطوير، وذلك عبر جولة من المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لبحث سبل تطوير المعبد والمنطقة المحيطة به، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والدكتور عبد الغفار وجدى مدير عام الآثار المصرية واليونانية والرومانية بالأقصر، والمهندس عبد المسيح نبيل مدير التخطيط العمراني، وعدد من مرممي الآثار، وذلك فى ضوء الجهود المبذولة للحفاظ على المناطق الأثرية بمحافظة الأقصر وتطويرها.

وخلال جولة محافظ الأقصر الأسبوع الماضي داخل معبد مونتو في منطقة مدامود العجوز بمدينة الزينية، واستمع إلى أهم المعوقات أمام تطوير المعبد والتى تتمثل فى المياه الجوفية، كما استمع إلى مشاكل المواطنين التى تتمثل فى عدم وصول خدمات الصرف الصحى للمنطقة، وأكد على أنه جارى العمل بمشروع الصرف الصحي لمدامود العجوز، معلناً أنه سيتم التشغيل الفعلي لخدمة الصرف الصحي بمدامود العجوز نهاية مايو المقبل، الأمر الذي سيخدم أهالى المنطقة وكذلك يساهم فى تنفيذ أعمال تطوير معبد "مونتو" والمنطقة المحيطة به.



لجنة من التنمية المحلية تزوير معبد مونتو بالطود لبحث تطويره



لجنة من التنمية المحلية تزوير معبد مونتو لبحث متطلبات تطويره



معبد مونتو بالمدامود قبلى يستقبل لجنة من التنمية المحلية لبحث تطويره



معبد مونتو بالمدامود قبلى يستقبل لجنة من التنمية المحلية