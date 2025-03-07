اليوم السابع
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الجمعة، 07 مارس 2025 10:24 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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السوق ينتظر بيانات أمريكية.. سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 7 مارس 2025

الجمعة، 07 مارس 2025 05:00 ص
السوق ينتظر بيانات أمريكية.. سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 7 مارس 2025 سعر الذهب اليوم

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ننشر آخر تطورات سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 7 مارس 2025، ويسجل الذهب حالة من الاستقرار بعد تغيرات ملحوظة أمس.

وفقًا لآخر التحديثات المتاحة من شعبة الذهب ننشر تطورات سعر الذهب في مصر اليوم، وتشهد الأسواق العالمية حالة من التوتر من ارتفاع مستويات التضخم ومخاوف الحرب التجارية.

سعر الذهب اليوم



- سعر عيار 24 يسجل 4714 جنيهاً.

- عيار 21 يسجل 4125 جنيهاً.

- عيار 18 يسجل 3536 جنيهاً.
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- عيار 14 يسجل 2750 جنيهاً

- سعر الجنيه الذهب 33000 جنيهاً.


تنتظر الأسواق صدور تقرير الوظائف الأمريكي الحكومي اليوم الجمعة ومن المتوقع أن يوفر هذا التقرير رؤية حول قرارات أسعار الفائدة المستقبلية للبنك الاحتياطي الفيدرالي، وخاصة في ضوء بيانات التضخم الأخيرة التي دعمت موقف البنك الفيدرالي بتأجيل قرار خفض أسعار الفائدة خصوصا وسط الضغوط التضخمية المتوقعة من جراء التعريفات الجمركية الجديدة التي بفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 

تظل الأسواق متوترة بشأن التضخم الذي تدعمه زيادة التعريفات التجارية الأمريكية والتي سيتحملها المستوردون المحليون

 

يذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب قد وافق في وقت سابق من هذا الأسبوع على فرض تعريفات جمركية بنسبة 25٪ على جميع واردات الصلب والألومنيوم







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