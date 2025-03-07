السفير الروسى فى لندن يعلق على ما وصفه بـ" تهديد مختلق" لماكرون

وكالات

أكد السفير الروسي في لندن أندريه كيلين أن بريطانيا وفرنسا تستخدمان اختلاق تهديدات مزعومة من روسيا لصرف الانتباه عن مشاكلهما الداخلية المعقدة.

وقال كيلين في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز": "سمعنا ما قاله الرئيس ماكرون في خطابه. ما يقوله هراء. روسيا لا تهدد فرنسا أو المملكة المتحدة.. كل هذه أشياء سخيفة جدا تم اختلاقها من قبل سياسيين في وضع هش للغاية الآن. إنهم لا يريدون التعامل مع المشاكل الداخلية، لأنها معقدة للغاية، سواء في فرنسا أو بريطانيا. ومع ذلك، يريدون أن تكون لهم مكانة دولية، وكأنهم قادة كبار".

وأشار السفير الروسي إلى أن بريطانيا أصبحت ماهرة جدا في اختلاق "تهديدات روسية"، مدعية دون أساس أن موسكو تقوم بأعمال عدائية في الفضاء الإلكتروني والجو والبحر.

وقال الدبلوماسي ساخرا: "يبدو الأمر كما لو أن بريطانيا في وضع مروع، حيث تحيط بها روسيا وسوف ترفع قريبا العلم الأبيض وتستسلم في الواقع"، مضيفا أن اختلاق تهديدات روسية مزعومة يثير السخرية.

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن في 5 مارس أن روسيا أصبحت تهديدًا لفرنسا وأوروبا، ودعا إلى بدء نقاش حول استخدام الأسلحة النووية الفرنسية لحماية الاتحاد الأوروبي بأكمله، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة غيرت موقفها بشأن أوكرانيا ودورها القيادي في الناتو.

ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف تصريحات ماكرون بأنها "مواجهة للغاية"، مؤكدًا أنها تحتوي على العديد من الأخطاء، ولا تذكر كيف كانت البنية التحتية العسكرية للناتو "تتقدم بخطوات سريعة" نحو حدود روسيا، ولا تعترف باهتمامات موسكو المشروعة في هذا الصدد.