الرئيس السيسي: ندير الأمور بكل حرص ونسير على ثوابت قانونية وإنسانية لإنهاء الصراعات

كتب أحمد عبد الرحمن

قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته في زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية، بحضور الفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية: "بالله سبحانه وتعالى وبكم والقوات المسلحة بنقوم بدور فى حماية حدودنا رغم الظروف الصعبة الموجودة فى هذه الاتجاهات.. صراعات وحروب يمكن لكن احنا الحمد لله الموقف فى مصر بفضل الله وبفضلكم الأمور بخير وسلام.. اطمئنوا وبقول لكل الشعب المصري لا تشغلوا بالكم أبدا".

وتابع الرئيس السيسى: "ندير الأمر بكل الحرص والالتزام والثقة فى الله ثم فى أنفسنا.. ماشيين على خط ثوابت.. ثوابت قانون وأعراف دولية.. ثوابت أخلاقية وإنسانية.. العمل على إنهاء الصراعات والنزاعات.. كلها ثوابت مدعومة من داخلها.. الثوابت دي من أفضل الثوابت اللي ممكن نتعامل بها".

وواصل: "مهم أوي ومش ملفت للنظر وكنت متوقع كده.. المصريين دائما تجدهم فى الشدائد.. ممكن الناس تكون متضايقة شوية من الأسعار والظروف الصعبة.. لكن وقت الشدائد تجد المصريين"، مردفا: "بطمنكم الحمد لله الأمور بخير.. اطمنوا على بلدكم.. سواء بالمسار سواء القوات المسلحة ثم الدعم الهائل الذي يقدمه الجيش".

واستكمل الرئيس السيسى: "عاوز أقول لكم ولكل الموجود فى الأكاديمية بنحاول بيكم نعمل تطوير إيجابي أوي فى مصر.. ربنا يوفقكم وكل سنة وأنتم طيبين.. خلوا بالكم من بعضكم ونحترم بعضكم.. ونبذل الجهد المناسب أن نكون مستعدين كويس.. أيا كان القطاع اللى شغال فيه.. كل مؤسسات وقطاعات الدولة تشتغل بكفاءة كويسة على تقدم الدولة وازدهارها".