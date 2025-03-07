الرئيس السيسي: نبذل جهدًا لتثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لغزة

كتب أحمد عبد الرحمن

قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته في زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية، بحضور الفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية، إننا "بنبذل جهد كبير جدا خلال هذه المرحلة، وهذا امتداد للمراحل السابقة، على أن نصل لتثبيت وقف إطلاق النار الذي وصلنا له وإطلاق سراح الرهائن، وإدخال المساعدات".

وأضاف: "خلال الفترة اللي فاتت كان لنا طرح في إنه يمكن نعمل إعادة إعمار لقطاع غزة رغم الدمار الكبير اللي موجود فيه، والتصور دا احنا جهزناه بالتنسيق مع أشقائنا، واشتغل في الموضوع دا مؤسسات الدولة كلها، وزارة التعليم العالى والإسكان والهيئة الهندسية، وكل دول اشتغلوا عشان يطلعوا وثيقة متكاملة من كل الوجوه وفنيا تبقى قابلة للتنفيذ لو جات الفرصة ونفذنا".



وتابع: "ناقشنا مع أشقائنا في الدول العربية خلال مؤتمر القمة اللي فاتت خطة إعادة إعمار غزة، وأصبحت خطة عربية وأقرتها الدول العربية كلها في قمة غزة الأخيرة".