الرئيس السيسي: تقدير واحترام شديد للمصريين اصطفافهم خلف القيادة والدولة

كتب أحمد عبد الرحمن

قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته فى زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية، بحضور الفريق أشرف زاهرمدير الأكاديمية العسكرية: "لازم أسجل هنا للمصريين تقدير شديد واحترام شديد.. اصفافهم خلف القيادة والدولة.. بقول لكم أنتوا كمستقبل مصر.. الجهد كان متوفر بوعى وتفاهم المصريين للمخاطر الموجودة.. كانوا ومازالوا على قلب رجل واحد تجاه الأحداث التى تمر بالمنطقة.. وده أمر مأثر فيا جدا بشكل إيجابى وسعيد بيه اوي".

وتابع الرئيس السيسى: "سعيد أن المصريين جنب منى ومعايا وفاهمين.. حتى لو فيه ظروف صعبة الكل تجاوزها.. كلنا فى مصر على قلب راجل واحد تجاه التحديات فى المنطقة.. ده أمر لازم أقوله واسجله لشعب مصر.. كل التحية لشعب مصر".

واستطرد الرئيس السيسي: "الفترة اللى احنا فيها واللى جاية.. مكملين الجهد ده والتنسيق مع الأشقاء والشركاء فى أوروبا والولايات المتحدة أن احنا نصل إلى وقف الحرب فى غزة.. فترة كبيرة اوى والمنطقة شهدت أحداث كبيرة اوى خلال سنة ونص.. وكلها أحداث مكنتش إيجابية".