اليوم السابع
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الرئيس السيسى لطلاب الأكاديمية العسكرية: السلام هو خيار مصر والدول العربية

الجمعة، 07 مارس 2025 03:01 م
الرئيس السيسى لطلاب الأكاديمية العسكرية: السلام هو خيار مصر والدول العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية، بحضور الفريق أشرف زاهر رئيس الأكاديمية العسكرية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تفقد اصطفاف طلبة الأكاديمية، وتابع أنشطتهم التدريبية والتعليمية، كما أدى الرئيس السيسى صلاة الجمعة مع أبنائه الطلاب، مهنئاً إياهم بحلول شهر رمضان المبارك.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسى، حرص على الاستماع إلى أبنائه الطلبة للاطمئنان على سير العملية التدريبية خلال شهر رمضان المعظم.

كما تناول الرئيس السيسى مع أبنائه الطلاب المستجدات الإقليمية والدولية والخلاصة التي انتهت اليها القمة العربية غير العادية التي استضافتها القاهرة مؤخرًا، مستعرضًا الجهود التي تقوم بها مصر لاستعادة الهدوء والاستقرار بالمنطقة، وبشكل خاص في قطاع غزة والخطة العربية لإعادة إعمار القطاع، مؤكدًا أن السلام هو خيار مصر والدول العربية.







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السيسي

الرئيس السيسي

الاكاديمية العسكرية

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